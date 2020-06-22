Для умных машин построят полигон за 600 млрд рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:46:46+03:00

Планируется, что экспериментальная площадка будет готова к 2022 году

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В России могут построить экспериментальную базу для тестирования «умных» автомобилей. Обойдется она почти в 600 миллиардов рублей. Ее планируется создать на полигоне НАМИ к сентябрю 2022 года.

Минпромторг и автопроизводители поддерживают проект и отмечают его нужность. На данной площадке умные авто продемонстрируют свою способность подключаться к светофорам и камерам, чтобы исключить нарушений ПДД. А еще данный транспорт сможет поддерживать связь между собой.

Планируется, что дороги полигона растянутся на 20 километров, это позволит проводить «натуральные испытания» с имитацией большого количества дорожный ситуаций. В целом площадка займет 25 га, помимо воссозданной инфраструктуры на территории будет расположена закрытая лаборатория.

Представитель НТИ «Автонет» подтвердил проработку проекта: сейчас он одобрен на уровне НТИ, осенью его представят межведомственной рабочей группе под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Финансироваться работы будут из бюджета и за счет частных инвесторов: на долю казны придется 417,8 млн рублей, остальное – привлеченные инвестиции.

— Масштабный проект позволит создать уникальный центр для полного цикла испытаний, доводки и сертификации беспилотных ТС, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU