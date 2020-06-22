Адвокат Ефремова объяснил, почему актёр сел пьяным за руль

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:10:57+03:00

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В день, когда случилось смертельное ДТП, Михаил Ефремов сел пьяным за руль, потому что хотел помочь другу и навестить его семью в больнице, сообщил адвокат актёра Эльман Пашаев.

Адвокат также рассказал, что Ефремов выпил из-за православного праздника, а после этого ему из Украины позвонил друг, "известный человек, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжёлом состоянии". Он попросил Ефремова навестить их в больнице и помочь им, поскольку не мог сам приехать из-за закрытых границ.

- Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания, - добавил адвокат Пашаев.

Сайт KP.ru сообщал, что маршрут Михаила Ефремова в день аварии отследили по камерам видеонаблюдения. 8 июня после выхода из дома Ефремов отправился на машине в бар, через некоторое время снова сел в машину и выехал на улицу Смоленская площадь, где вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого через несколько часов погиб от полученных травм в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU