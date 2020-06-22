Стандартная маска защищает ребенка 20% хуже, чем взрослого

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:25:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В России решили наладить производство медицинских масок для детей: они будут меньшего размера и смогут лучше защищать подрастающее поколение. Стандартные сизы обычно велики детям, за счет чего изделие не дает нужного эффекта.

Группа голландских ученых протестировала различные маски и пришла к выводу, что дети и подростки защищены на 20% хуже, чем взрослые.

— Дети больше двигаются и маски у них съезжают, открывая нос или рот. Поэтому и защита меньше, — пояснила "Известиям" врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова. — А необходимость ношения масок для них не меньше, чем для взрослых, поэтому нужны изделия соответствующего размера.

Сейчас детские маски занимают менее 1% рынка. Эксперты полагают, что с началом нового учебного года необходимость в данных изделиях резко возрастет.

Тем временем в России разработан вариант вакцины от коронавируса. В национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи отметили, что препарат даст защиту от вируса на два года. Для начала массовой вакцинации россиян может потребоваться порядка 70 миллионов доз препарата, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU