В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 136 тысяч
За последние сутки выздоровели 1 114 человек
Еще 1114 пациентов вылечились от коронавируса в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 1 114 человек, всего число вылечившихся пациентов достигло 136 670 человек, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Накануне число выздоровевших составило 1 007, а новых заражённых в городе выявили меньше тысячи - впервые с 9 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU