2020-06-22T09:53:51+03:00
Общество

Экс-бойфренд участницы "Дома-2" Анастасии Тарасюк считает, что её могли убить

Альберт Резин не верит, что его бывшая девушка могла совершить суицид
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смертиЭкс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смертиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Бывший молодой человек экс-участницы проекта "Дом-2" Анастасии Тарасюк заявил, что её могли убить.

Анастасия погибла 22 июня 2018 года, якобы случайно,но многие посчитали произошедшее самоубийством. экс-бойфренд Тарасюк считает, что случившееся могло быть убийством.

- Все ещё продолжаю об этом думать. Иногда Анастасия мне даже снится. До сих пор непонятно, почему произошла трагедия. Вполне вероятно, что какой-то её новый возлюбленный решил Настю устранить. Думаю, что это было убийство, а не суицид. Настя не была похожа на самоубийцу, у нее никогда даже мыслей таких не было, - рассказал Альберт Резин в беседе со StarHit.

Сайт KP.ru также разбирал версии о том, что после ухода из проекта "Дом-2" Тарасюк зарабатывала эскортом или была беременна от полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь школьников утонули в реке, пытаясь спасти друга
Анастасия Ракова: нагрузка на медиков начала спадать
В России за последние сутки 95 человек умерли от коронавируса
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Названы самые популярные госуслуги в России
Россияне назвали справедливую материальную компенсацию за ДТП с погибшим
Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне
Экс-бойфренд участницы "Дома-2" Анастасии Тарасюк считает, что её могли убить
Какая окрошка правильная: Роскачество рекомендует заменить колбасу
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 136 тысяч
Стандартная маска защищает ребенка 20% хуже, чем взрослого
Адвокат Ефремова объяснил, почему актёр сел пьяным за руль
Дуров заявил о планах сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Для умных машин построят полигон за 600 млрд рублей
Страховки можно будет забирать в постаматах
Вузы прогнозируют наплыв слабых студентов-первокурсников
Частное богатство россиян выросло в 16 раз за 20 лет
В изоляции россияне стали меньше следить за собой
Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя
Последние новости на утро 22 июня 2020: Путин не исключил возможность баллотироваться на новый президентский срок
В Японии разработали супербыстрый тест на коронавирус
Болтон заявил, что для Трампа главное – остаться в Белом доме на второй срок
США призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия
В посольстве России в США зажгли «Свечи памяти»