Экс-бойфренд участницы "Дома-2" Анастасии Тарасюк считает, что её могли убить

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:53:51+03:00

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Бывший молодой человек экс-участницы проекта "Дом-2" Анастасии Тарасюк заявил, что её могли убить.

Анастасия погибла 22 июня 2018 года, якобы случайно,но многие посчитали произошедшее самоубийством. экс-бойфренд Тарасюк считает, что случившееся могло быть убийством.

- Все ещё продолжаю об этом думать. Иногда Анастасия мне даже снится. До сих пор непонятно, почему произошла трагедия. Вполне вероятно, что какой-то её новый возлюбленный решил Настю устранить. Думаю, что это было убийство, а не суицид. Настя не была похожа на самоубийцу, у нее никогда даже мыслей таких не было, - рассказал Альберт Резин в беседе со StarHit.

Сайт KP.ru также разбирал версии о том, что после ухода из проекта "Дом-2" Тарасюк зарабатывала эскортом или была беременна от полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU