2020-06-22T11:03:56+03:00
Общество

Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне

Президент посетил храм Вооружённых сил России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин посетил храм Вооружённых сил РоссииВладимир Путин посетил храм Вооружённых сил РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Память о Великой Отечественной войне абсолютно священна, заявил президент России Владимир Путин.

- Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране, - заявил Путин во время своего визита в главный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот".

Президент также отметил, что память о Великой Отечественной войне помогает "служить стране, нравственным заветам".

- Заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим, - добавил Путин.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в понедельник, 22 июня, посетил главный храм Вооруженных сил России – собор Воскресения Христова в Кубинке.

Молебен в храме в День памяти и скорби провёл Патриарх Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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