2020-06-22T10:12:01+03:00
Общество

Россияне назвали справедливую материальную компенсацию за ДТП с погибшим

Суммы со стороны «пострадавшего» и «причинителя вреда» расходятся в миллион
Елена АКИМОВА
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Россияне назвали справедливый размер материальной компенсации в случае ДТПРоссияне назвали справедливый размер материальной компенсации в случае ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Совет Федерации решил выяснить, какие суммы материальной компенсации люди считают справедливыми. Сенаторы устроили опрос на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ».

В исследовании уже приняли участие более трех тысяч человек, большинство респондентов имеют юридическое образование. Но при этом 72,4% никогда не сталкивались с делами о возмещении материального вреда.

- В опросе приняло участие большое количество людей. Многие не сталкивались с процессами о компенсациях, значит люди могут оценивать ситуации непредвзято, — подчеркнула первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова в беседе с NEWS.ru.

Анкета-опросник сдержит 14 вопросов, в каждом из которых описана ситуация. Респонденты должны были назвать справедливую сумму компенсации исходя из условий задачи. Причем выводу необходимо сделать, как с позиции «пострадавшего», так и с позиции «причинителя вреда».

Одна из ситуаций затрагивает тему ДТП. По условиям задачи водитель движется в темное время суток с разрешенной скоростью, не нарушая правил дорожного движения. В неположенном месте дорогу переходит 64-летний мужчина, в результате случается ДТП.

От полученных травм пешеход погибает, у него остается жена-пенсионерка, которая требует компенсацию морального вреда. Женщина указывает, что испытывает постоянное чувство одиночества и страха перед грядущей старостью. Соседи семьи поясняют, что погибший злоупотреблял алкоголем, дома часто случались конфликты.

Участники опроса проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что с позиции «пострадавшего» справедливая компенсация составит 1 млн 774 тыс. рублей. А с позиции «причинителя вреда» - около 550 тыс. рублей.

Как показывает судебная статистика, на самом деле цифры компенсации гораздо скромнее: в 2019 году наибольшее количество исков о возмещении содержало суммы от 100 до 300 тысяч рублей.

Не так давно громкое ДТП совершил актер Михаил Ефремов. В центре Москвы он врезался в другой автомобиль, в итоге водитель погиб. Семья пострадавшего отказалась от материальной помощи, которую предложил актер. Сейчас виновник ДТП находится под домашним арестом.

uspenskayalubov_officialuspenskayalubov_official
Михаил Ефремов стал виновником аварии в Москве
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ИСТОЧНИК KP.RU

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