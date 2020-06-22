2020-06-22T10:24:47+03:00
Общество

Названы самые популярные госуслуги в России

Чаще всего люди обращаются за получением пособий и за медицинской помощью
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые популярные услуги мая - начала июняНазваны самые популярные услуги мая - начала июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мае и начале июня текущего года на портале госууслуг россияне чаще всего оформляли заявки на получение единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет. Всего за этот период было подано более 13,1 млн запросов. Об этом сообщили в Минэкономразвития. По словам экспертов, дополнительные выплаты для семей с детьми в условиях пандемии оказались очень востребованными.

На втором среди самых популярных запросов на портале оказалась запись к врачу. В мае этой услугой воспользовались 3,6 млн пользователей, а в начале июня – еще 1,2 млн человек, передает RT.

Отмечается, что также россияне часто запрашивали информацию о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного страхования, оформляли ежемесячную выплату для семей с детьми, имеющими право на материнский капитал, записывали детей в детский сад и оформляли ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно.

Напомним, сервис по оформлению выплат на детей 3-7 лет на портале госуслуг запустили в конце мая. Уже в первые часы его работы было подано более 70 тысяч заявок, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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