2020-06-22T10:28:09+03:00
Политика

Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США не знал, о чём лидеры России и США планируют говорить на саммите 2018 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Болтон рассказал, что Путин готовится к переговорам гораздо тщательнее, чем ТрампБолтон рассказал, что Путин готовится к переговорам гораздо тщательнее, чем ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Помощники президента США Дональда Трампа не знали, что он планирует обсуждать с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки в 2018 году, рассказал бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон написал мемуары "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", в которой в том числе описал свои опасения оставить Трампа наедине с Путиным. В интервью телекомпании ABC Болтон объяснил, почему он боялся оставить президентов один на один.

- Потому что я не знал, что он будет говорить. Не было ни секунды, когда мы знали, что он собирается сказать. Как я и пишу в книге, позднее выяснилось, что, по моему убеждению, на встрече в формате тет-а-тет не произошло ничего неожиданного, но это означает, что мы ушли с неё невредимыми, - поделился Болтон.

Болтон также отметил, что Путин тщательно готовится к переговорам: знает людей, с которыми разговаривает, помнит о поставленных целях беседы и продумывает свои слова.

- Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Трампом, - добавил Болтон.

Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Переговоры длились около двух часов, а затем к ним допустили членов делегаций. Главы государств говорили о двусторонних отношениях, а после саммита сообщили, что в международных отношениях двух стран сделан большой шаг вперёд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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