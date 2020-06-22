2020-06-22T11:01:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за последние сутки 95 человек умерли от коронавируса

В стране выявлено 7 600 новых случаев заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Общее число случаев заражения достигло 592 тысяч, а вылечившихся - 344 тысячОбщее число случаев заражения достигло 592 тысяч, а вылечившихся - 344 тысячФото: REUTERS
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За последние сутки число жертв коронавируса в России составило 95 человек, а общее число погибших за всё время пандемии в стране достигло 8 206 человек.

За минувшие сутки у 7 600 человек подтвердился диагноз коронавируса. Выздоровели 4 705 пациентов. Общее число случаев заражения достигло 592 тысяч, а вылечившихся - 344 тысяч.

У 32,5% среди новых заражённых не было симптомов вируса, им провели тест из-за контакта с заражённым.

Новые заболевшие зарегистрированы в 83 регионах из 85.

Сайт KP.ru сообщал, что, по словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, разрабатываемая сотрудниками Центра вакцина обеспечит пациента иммунитетом от коронавируса на срок около двух лет или даже дольше.

Директор НИЦ уточнил: прививку будут делать дважды, при этом один и тот же ген вводится на разных носителях, "что даёт возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени".

ИСТОЧНИК KP.RU

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