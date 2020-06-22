Анастасия Ракова: нагрузка на медиков начала спадать

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:51:08+03:00

Заммэра рассказала, как обстоит ситуация с коронавирусом в Москве

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье в России состоялся День медицинского работника. Благодаря тому, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, врачи смогли отметить этот праздник. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Московское здравоохранение прошло через непростое испытание. Но наша система выстояла. За все месяцы, даже в дни самой пиковой нагрузки, не скатилась в коллапс, не оказалась критически перегружена. За этим стояла очень тяжелая работа всех подразделений и конкретных людей», цитирует заммэра «Российская газета».

Ракова добавила, что очень слаженно в городе работали все системы: амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба. Благодаря этому медикам удалось справиться эпидемией новой инфекции.

«Хочу поблагодарить медработников за огромный труд и поздравить с праздником. Хочу пожелать им и их семьям здоровья, благополучия, побольше спокойных мгновений», - заявила заместитель мэра.

Напомним, ранее стали известны новые данные по числу заболевших коронавирусом. В Москве за сутки выявлено 1068 новых случаев инфекции, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU