2020-06-22T11:24:07+03:00
Происшествия

Семь школьников утонули в реке, пытаясь спасти друга

Трагедия произошла в китайском уезде Туннань 21 июня
Анастасия РЫШКОВА
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Фото: REUTERS
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В уезде Туннань 21 июня сразу 8 школьников утонули в реке. Дети играли у плотины, когда один из них оступился и упал в воду. Остальные семь его друзей попытались помочь и тоже оказались в реке Фуцзян.

Была организована спасательная операция, как только стало известно о случившемся. В ней приняли участие более 200 человек. Но детей не удалось спасти. В понедельник в 7.10 утра по местному времени были обнаружены тела всех восьми человек. Отмечается, что дети ходили в начальную школу, передает Центральное телевидение Китая.

В период летних каникул МЧС советует родителям не оставлять детей без присмотра. По статистике каждое лето в реках и водоемах тонет несколько сотен детей. Так, в 2019 году за летний период в России утонуло более 4000 тысяч человек, из которых более тысячи - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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