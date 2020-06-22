В ВОЗ сообщили о рекордном суточном числе заражений в мире

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:26:51+03:00

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Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что 21 июня было зафиксировано рекордное количество заражений за сутки - 183 020 человек. Отчёт опубликован на сайте ВОЗа.

Большинство новых заражённых зафиксировано в Северной и Южной Америке. В Бразилии выявлено 55 тысяч, в США 37 тысяч, а в Индии - 15 тысяч заражённых.

Наибольшее количество новых случаев — в Среди стран лидируют Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч), и Индия — около 15 тысяч человек.

По данным сайта Worldometers, 22 июня число случаев заражения в мире превысило девять миллионов. Выздоровели 4,8 миллиона человек, а погибли 471 тысяча пациентов.

В России за последние сутки число жертв коронавируса составило 95 человек, а общее число погибших за всё время пандемии в стране достигло 8 206 человек. За минувшие сутки выявлено 7 600 человек. Выздоровели 4 705 пациентов. Общее число случаев заражения достигло 592 тысяч, а вылечившихся - 344 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU