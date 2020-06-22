Анастасия Ракова: врачи разных регионов помогают друг другу бороться с COVID-19

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:31:09+03:00

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Коронавирусная инфекция нового типа стала серьезным испытанием для всех. Это заболевание помогло регионам сплотиться и начать обмениваться опытом лечения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Коронавирус стал серьезным вызовом для всего мира. Разделение на «своих» и «чужих» здесь просто неуместно. В начале эпидемии к нам приехали более 2 тысяч медработников из других регионов. В сложный для столицы период они поддержали наших медиков. Думаю, и для них полученный опыт не пропадет даром, они вернутся домой настоящими специалистами по работе с ковидом», - цитирует Ракову «Российская газета».

Заммэра добавила, что когда ситуация с заболеванием в Москве стабилизировалась. Столичные врачи также отправились в регионы помогать и делиться опытом. В настоящее время более 100 московских медиков в составе 15 бригад помогают лечить коронавирус в Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Камчатском и Забайкальском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Псковской и Владимирской областях. Они помогают перепрофилировать больницы и рассказывают о схемах лечения, которые помогли столичным пациентам.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему медицинские маски хуже защищают от инфекции детей, чем взрослых. Это связано с большей подвижностью детей и большим размером масок, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU