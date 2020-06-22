Гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу Серебренникова

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:34:22+03:00

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Гособвинение на заседании Мещанского суда Москвы уменьшило сумму ущерба при реализации театрального проекта "Платформа" по делу режиссёра Кирилла Серебренникова с 133 миллионов до почти 129 миллионов рублей. Также сообщается, что вину фигурантов дела "Седьмой студии" считают доказанной.

- Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 млн 237 тыс. рублей до 128 млн 974 тыс. рублей, - передаёт ТАСС слова прокурора.

Гособвинитель Михаил Резниченко заявил, что финансирование проекта "Платформа" превысило его реальные потребности, ссылаясь на показания бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.

- Остаток средств обналичивался Масляевой по согласованию с Серебренниковым и продюсерами "Седьмой студии, - добавил прокурор.

Резниченко также заявил, что часть средств ушла на постановку спектаклей, но большинство денег выплачивали Кириллу Серебренникову и продюсерам "Седьмой студии" Юрию Итину и Алексею Малобродскому в качестве вознаграждения.

ИСТОЧНИК KP.RU