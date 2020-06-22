Украина может подать в суд на Иран из-за сбитого пассажирского лайнера
Иран должен передать в Украину бортовые самописцы с борта самолёта Международных авиалиний Украины, а также выполнить обещания, данные после авиакатастрофы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также сказал, что Киев обратится в международный суд, если Тегеран не выполнит взятые на себя обязательства.
Зеленский заявил в интервью Globe and Mail, что надеется на принятые решение Ираном достичь результатов в конфликте.
По словам украинского лидера, Тегеран должен не только отправить в Украину чёрные ящики, но и принести извинения, а также выплатить компенсации.
Президент Украины заявил, что знает о препятствии пандемии коронавируса в расследовании авиакатастрофы Ираном, однако отметил, что эта проблема не может оставаться бесконечной.
Напомним, 8 января при взлёте из Тегерана в Киев потерпел крушение 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
11 января власти Ирана признали, что по ошибке сбили пассажирский самолёт ракетой.
Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев
ИСТОЧНИК KP.RU
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