Песков: У России нет территориальных претензий к соседям
Представитель Кремля прокомментировал высказывания Путина в интервью
Дмитрий Песков заявил, что у России нет территориальных претензий к соседямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет территориальных претензий к соседним государствам.
- Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям, - отметил Песков, комментируя вышедшее накануне интервью телеканала "Россия 1" с президентом России Владимиром Путиным.
ИСТОЧНИК KP.RU