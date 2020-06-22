Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обществу следует прекратить споры о Второй мировой войне. Он также отметил в обращении к народу по случаю Дня памяти и скорби, что общество должно и чтить всех погибших и пострадавших в войне.

- К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была "своей" или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. Та война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет, - сказано в сообщении Зеленского в его Telegram-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU