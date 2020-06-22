2020-06-22T11:52:16+03:00
В мире

Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне

Президент Украины считает, что общество должно чтить память всех погибших и пострадавших
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войнеВладимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войнеФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обществу следует прекратить споры о Второй мировой войне. Он также отметил в обращении к народу по случаю Дня памяти и скорби, что общество должно и чтить всех погибших и пострадавших в войне.

- К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была "своей" или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. Та война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет, - сказано в сообщении Зеленского в его Telegram-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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