Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Президент поприветствовал присутствующих ветеранов Великой Отечественной войны.
В 12:15 по московскому времени состоялась минута молчания в память о павших во Второй мировой войне.
Напомним, сегодня, в День памяти и скорби, страны вспоминают всех погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь.
Напомним, сегодня, 22 июня, президент Путин посетил также главный храм Вооружённых сил России – собор Воскресения Христова в Кубинке. Молебен в храме в День памяти и скорби провел Патриарх Кирилл.
Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также министром обороны России Сергеем Шойгу президент Путин также возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей". Она возведена в восточной части храмового комплекса в подмосковном парке "Патриот".
Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата.
ИСТОЧНИК KP.RU