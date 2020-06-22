22 Июнь 2020 2020-06-22T12:15:44+03:00

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Президент поприветствовал присутствующих ветеранов Великой Отечественной войны.

В 12:15 по московскому времени состоялась минута молчания в память о павших во Второй мировой войне.

Напомним, сегодня, в День памяти и скорби, страны вспоминают всех погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь.

Напомним, сегодня, 22 июня, президент Путин посетил также главный храм Вооружённых сил России – собор Воскресения Христова в Кубинке. Молебен в храме в День памяти и скорби провел Патриарх Кирилл.

Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также министром обороны России Сергеем Шойгу президент Путин также возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей". Она возведена в восточной части храмового комплекса в подмосковном парке "Патриот".

Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU