2020-06-22T12:20:37+03:00
Общество

По всей России прошла минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

Всероссийская минута молчания прошла в 12:15 22 июня
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин почтил минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войнеПутин почтил минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войнеФото: Кадр видео
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22 июня, в День памяти и скорби, прошла Всероссийская минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Память павших в войне почтил президент России Владимир Путин. Он также возложил цветы к Могиле неизвестного солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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