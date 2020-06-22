2020-06-22T13:28:43+03:00
История современности

Каждый десятый американец думает, что во Второй Мировой войне США воевали с Россией

Согласно исследованиям граждане Америки не помнят, какой праздник отмечает мир 8 мая
Анастасия РЫШКОВА
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По данным социологов, каждый десятый американец думает, что во Второй Мировой войне врагом США была Россия, а 12% из них не знают о таком понятии, как «Холокост» вовсе.По данным социологов, каждый десятый американец думает, что во Второй Мировой войне врагом США была Россия, а 12% из них не знают о таком понятии, как «Холокост» вовсе.Фото: wikimedia.org
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По данным социологов, каждый десятый американец думает, что во Второй Мировой войне врагом США была Россия, а 12% из них не знают о таком понятии, как «Холокост» вовсе. 5% опрошенных думают, что США вела войну с Китаем.

О том, что США отмечает 8 мая день освобождения Европы от фашистских захватчиков, знает 69% опрошенных. А 27% из них вообще не верно ответили на этот вопрос.

Опрос был проведен в США с 22 по 25 мая 2020 года изданием Sputnik. В нем приняли участие более тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, что Вторая Мировая Война началась 1 сентября 1939 года. В ней приняли участие более чем 62 мировых государства, а это 80% населения земли. Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, а также в акваториях всех мировых океанов. За все время Второй Мировой Войны в боях погибло 27 миллионов людей, а общее число жертв, включая женщин и детей, составило около 65 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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