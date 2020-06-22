2020-06-22T13:09:06+03:00
Происшествия

Гибель блогера Насти Тропицель на Бали подтвердили в посольстве России

Девушка погибла 21 июня в ДТП, разбившись на мотоцикле
Ася КУЗНЕЦОВА
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21 июня Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле на острове Бали в Индонезии21 июня Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле на острове Бали в ИндонезииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В российском посольстве подтвердили гибель Instagram-блогера Насти Тропицель.

- Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем. Россиянка разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей, - сообщили РИА Новости в посольстве.

Напомним, вчера, 21 июня Анастасия разбилась на мотоцикле на острове Бали в Индонезии. Родители Тропицель сообщили о случившемся в Instagram-аккаунте девушки.

Девушка скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи, предположительно от травмы головы.

ДТП произошло на проспекте Сансет Роуд в 13:45 по местному времени, прибывшие медики забрали тело Тропицель в больницу Санглах в Денпасаре.

Очевидцы сообщили, что Тропицель была за рулём мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр.

Настя Тропицель приобрела популярность в интернете несколько лет назад. Девушка бросила школу, посвятив себя YouTube-каналу, и заработала первый миллион в 15 лет. В YouTube и Instagram на неё подписаны более миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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