Гибель блогера Насти Тропицель на Бали подтвердили в посольстве России

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:09:06+03:00

21 июня Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле на острове Бали в Индонезии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

В российском посольстве подтвердили гибель Instagram-блогера Насти Тропицель.

- Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем. Россиянка разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей, - сообщили РИА Новости в посольстве.

Напомним, вчера, 21 июня Анастасия разбилась на мотоцикле на острове Бали в Индонезии. Родители Тропицель сообщили о случившемся в Instagram-аккаунте девушки.

Девушка скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи, предположительно от травмы головы.

ДТП произошло на проспекте Сансет Роуд в 13:45 по местному времени, прибывшие медики забрали тело Тропицель в больницу Санглах в Денпасаре.

Очевидцы сообщили, что Тропицель была за рулём мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр.

Настя Тропицель приобрела популярность в интернете несколько лет назад. Девушка бросила школу, посвятив себя YouTube-каналу, и заработала первый миллион в 15 лет. В YouTube и Instagram на неё подписаны более миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU