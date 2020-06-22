2020-06-22T12:53:31+03:00
Общество

Когда выйдут новые серии "Ну, погоди", рассказали в "Союзмультфильме"

В новом сезоне культового мультфильма будет 52 серии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В новом сезоне перезагруженного «Ну, погоди!» будет 52 серииВ новом сезоне перезагруженного «Ну, погоди!» будет 52 серии
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Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится к перезапуску культового мультфильма "Ну, погоди". Директор киностудии Борис Машковец рассказал, когда на экранах появятся первые серии.

- Мы рассчитываем получить первую серию во втором полугодии этого года, но точнее сказать пока невозможно – идет творческий, исследовательский процесс. Сколько он продлится, столько и продлится, - заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Надо сказать, что герои нового "Ну, погоди" будут несколько отличаться от советских. Волк не только перестанет курить, но и кардинально сменит свой имидж. 4 июня в интернете появились возможные варианты образа волка. Теперь он модный герой в зауженных джинсах, белых кроссовках, красной ветровке и с весьма современной прической. Летом волк любит приодеться в белую футболку, джинсы-дудочки и гавайку с крупными белыми перьями. Модный образ дополняют короткие штаны, которые герой, как и современные подростки, носит и зимой и летом.

Правда, это только один из полусотни вариантов образа волка. Как именно, будет выглядеть персонаж, художники еще не решили.

В новом сезоне перезагруженного «Ну, погоди!» будет 52 серии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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