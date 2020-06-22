2020-06-22T13:00:28+03:00
Общество

Фигурантам дела "Сети"* вынесли приговор

Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова приговорили 5,5 и семи годам колонии соответственно
Ася КУЗНЕЦОВА
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Фигурантам дела "Сети" огласили приговор. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПбФигурантам дела "Сети" огласили приговор. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб
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Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова признали виновными в участии в террористической организации по делу "Сети"*. Их приговорили к 5,5 и семи годам колонии общего режима. Приговор огласили во втором Западном окружном военном суде на выездном заседании в Петербурге.

- Признать Филинкова и Бояршинова виновными. Назначить наказание Филинкову в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима. Бояршинову - пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, - передаёт ТАСС слова судьи Романа Муранова.

При этом Бояршинову не назначили штраф по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Изначально гособвинитель требовал для Филинкова девять лет колонии общего режима, а для Бояршинова - шесть лет. Адвокаты попросили суд о милосердии и учесть признание Бояршиновым вины.

Защита Филинкова заявляла, что в материалах уголовного дела нет доказательст существования террористической организации "Сеть"*, а также, что на их подзащитного оказывали давление.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов заявлял, что подзащитного следует оправдать из-за отсутствия состава преступления.

Ранее сайт KP.ru сообщал, в Пензе суд вынес приговор в отношении семерых фигурантов дела террористической организации "Сеть"* - Андрея Чернова, Максима Иванкина, Василия Куксова, Михаила Кулькова, Ильи Шакурского, Дмитрия Пчелинцева и Армана Сагынбаева. Все они получили реальные тюремные сроки от 6 до 18 лет.

На сайт KP.ru также есть материал о том, почему в России так мало оправдательных приговоров, а судебная машина не реформируется

* - запрещённая в РФ террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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