2020-06-22T13:05:06+03:00
Общество

Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова

Гособвинение считает, что вина подсудимого полностью доказана
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
По делу «Седьмой студии» гособвинение запросило для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии общего режима.По делу «Седьмой студии» гособвинение запросило для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии общего режима.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

По делу «Седьмой студии» гособвинение запросило для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии общего режима. Также режиссеру придется выплатить штраф на сумму 800 тыс. рублей. Прокурор заявил, что вина подсудимых полностью доказана материалами уголовного дела. Ущерб, принесенный обвиняемыми составил 128,9 миллионов рублей. Доказательством служат фиктивные договора с обнальными конторами.

Для Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых — Софьи Апфельбаум и Юрия Итина — по 4 года.

Ранее подсудимые много раз заявляли, что подписи на бумагах поддельные.

Напомним, что Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», обвиняются в похищении большой часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Мещанский суд рассматривает дело с ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова
Фигурантам дела "Сети"* вынесли приговор
Когда выйдут новые серии "Ну, погоди", рассказали в "Союзмультфильме"
Гибель блогера Насти Тропицель на Бали подтвердили в посольстве России
По всей России прошла минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Научный сотрудник объяснил, зачем в США снесли памятник Рузвельту
Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне
Песков: У России нет территориальных претензий к соседям
Украина может подать в суд на Иран из-за сбитого пассажирского лайнера
Гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу Серебренникова
Анастасия Ракова: врачи разных регионов помогают друг другу бороться с COVID-19
В ВОЗ сообщили о рекордном суточном числе заражений в мире
Анастасия Ракова: нагрузка на медиков начала спадать
В России за последние сутки 95 человек умерли от коронавируса
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам