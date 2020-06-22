Мария Захарова рассказала о вывозе россиян на родину на фоне пандемии

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:17:20+03:00

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала, что для возвращения россиян на родину в период пандемии была проделана колоссальная работа.

«Начиная с середины марта, в целом, где-то 260 тысяч человек. […] Тут необходимо пояснить, что на первом этапе они возвращались и самостоятельно, и вывозными рейсами, и чартерными. А на втором этапе, с 7 апреля, — по утвержденному алгоритму, который предполагал совместную работу нескольких ведомств под эгидой Оперативного штаба по недопущению распространения и завоза новой коронавирусной инфекции», - цитирует представителя МИД ФАН.

Сложнее всего оказалось вывезти россиян из Африки и Латинской Америке, рассказала Захарова. Она объяснила, что здесь для государств составлялись сложные рейсы, включающие по шесть пересадок, на которых к рейсу могли присоединиться остальные наши соотечественники.

«Чтобы вы понимали: Мали, Судан, Южный Судан, Сомали, Танзания и Эфиопия! Причем в Танзании были посадка и ночевка — туда еще подтянулись четверо россиян из Кении. Вот такая обширная география», - отметила Захарова.

По словам представителя МИД, такой рейс может добираться до России по несколько суток, пока не соберет всех застрявших в регионе россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU