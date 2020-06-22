В России IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:20:03+03:00

Премьер предложил снизить страховые взносы и налог на прибыль для компаний

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IT-компании в России получат налоговые льготы. Правительство планирует снизить для отрасли страховые взносы с 14% до 7,6%. Налог на прибыль планируется снизить с 20 до 3%.

Разработку комплексного плана поддержки высокотехнологичных компаний и включение этих мер в общенациональный план восстановления экономики ранее поручил президент России Владимир Путин.

Сейчас правительство планирует налоговый манёвр для IT-отрасли, точные данные по нему озвучат в ближайшее время.

- Манёвр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские ИТ-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, - сообщает газета "Ведомости".

Правительство планирует отменить НДС с рекламы и софта на иностранных цифровых площадках, а также субсидии для разработчиков программного обеспечения.

Основными целями подобных мер являются стимулирование экспорта российского IT-продукта и возврат российских компаний в страну.

ИСТОЧНИК KP.RU