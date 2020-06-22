2020-06-22T14:47:58+03:00
Звезды

Зачем в "Ну, погоди" добавили новых персонажей, рассказали в "Союзмультфильме"

Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в эфире радио "Комсомольская правда" также объяснил, зачем ребрендить старые мультики
Анастасия РЫШКОВА
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Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. Фото: Петр Ковалев/ТАССДиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, зачем в старых мультиках появятся новые персонажи. Так, Борис Машковец считает, что зрители не должны забывать лучшие проекты студии. При этом «Простоквашино», «Ну, погоди!» и многие другие мультфильмы нуждаются в обновлении. Даже несмотря на то, что персонажи этих картин были любимыми героями многих поколений детей.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал, зачем вводить в "Ну, погоди" новых персонажей

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Он добавил, что в новом мультфильме «Ну, погоди!» создатели постарались дистанцироваться от старых сюжетов и привнести в картину новые и оригинальные идеи. Временной привязки к старому мультику не будет.

«Мы ищем способ дистанцироваться от классиков, но использовать сам этот механизм клоунады, где у вас есть два персонажа, где один догоняет, а другой убегает. И это легко рассказывать именно с помощью образов Волка и Зайца», - сказал Борис Машковец.

Один вопрос: зачем? «Союзмультфильм» снимет свежие серии «Ну, погоди!» с новыми персонажами

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Он также напомнил, что появление новых персонажей обусловлено жанром. По своей сути «Ну, погоди!» имеет басенную основу.

«По жанру это басня, животных должно быть много. Они все разных типажей, и переиначивать типажи старых персонажей было бы достаточно странно. Некие новые стереотипы поведения им добавляются – вот у нас появляются три новых персонажа, которые будут нести эти новые стереотипы», - сказал директор «Союзмультфильма».

Напомним, что создатели мультфильма «Ну, погоди» анонсировали внедрение новых героев. Так, в новых сериях про Волка и Зайца появятся добрый Барсук Тим, умный хакер Ежик Шу и веселая Косуля Уля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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