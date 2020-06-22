2020-06-22T14:50:19+03:00
В мире

КНДР поставила громкоговорители на границе с Южной Кореей

Мирные отношения двух стран снова под угрозой
Анастасия РЫШКОВА
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На границе Республикой Корея и КНДР появятся громкоговорители.На границе Республикой Корея и КНДР появятся громкоговорители.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На границе Республикой Корея и КНДР появятся громкоговорители.

Ранее они уже стояли, но после того, как министрами обороны двух стран в сентябре 2018 года было подписано военное соглашение, старые громкоговорители убрали, об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap.

Согласно военным источникам агенства, КНДР устанавливает громкоговорители в демилитаризованной зоне (ДМЗ).

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что 12 млн пропагандистских листовок уже напечатано типографией Пхеньяна, их планируется распространить на территории Республики Корея. Типографии и других городов КНДР намерены произвести несколько миллионов листовок. ЦТАК также информировала, что распространять материал планируется при помощи 3 тыс. воздушных шаров.

Напомним, что отказ от использования средств пропаганды на границе был одним из условий военного соглашения. После чего обе стороны убрали установленные в ДМЗ средства вещания пропаганды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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