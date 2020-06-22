В Ростуризме назвали сроки открытия популярных турнаправлений в России

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:33:45+03:00

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Все популярные российские курорты откроются для путешественников к началу июля. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

- К этому времени можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето - безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока, - сказала она.

Догузова добавила, что Краснодарский край уже готов к приему туристов. С 21 июня там отменена обязательная обсервация для приезжающих, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона.

Первый туристический рейс из Москвы в Сочи отправился 22 июня. Он ознаменовал начало туристического сезона для российских путешественников.

Что касается путешествий за границу, то пока об их возобновлении речи не идет. Российская сторона еще не объявляла об открытии границ. Топ-менеджеры авиакомпаний ждут возобновления авиасообщения в середине июля или в августе.

Тем не менее, многие страны уже объявляют об открытии границ. Так, Греция начала принимать туристов из 29 стран с 15 июня. России в списке пока нет, но перечень стран планируют расширить с первого июля.

Турция собирается распахнуть свои двери для российских путешественников 15 июля, по крайне мере, такие прогнозы у Министерства культуры и туризма Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU