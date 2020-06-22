Россия больше не будет использовать РЛС Балхаш в Казахстане

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:40:56+03:00

Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении Фото: REUTERS

Правительство начало процедуру отказа от радиолокационной станции в системе своей противоракетной обороны

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Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал отказ от международного договора с Казахстаном об использовании радиолокационной станции "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

- Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года, - сказано в документе.

Радиолокационная станция "Днепр", которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, входит в состав казахстанского узла "Балхаш".

Россия ввела новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском. Она стала заменой станции на территории Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU