Россия больше не будет использовать РЛС Балхаш в Казахстане
Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал отказ от международного договора с Казахстаном об использовании радиолокационной станции "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
- Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года, - сказано в документе.
Радиолокационная станция "Днепр", которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, входит в состав казахстанского узла "Балхаш".
Россия ввела новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском. Она стала заменой станции на территории Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU