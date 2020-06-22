В Краснодаре прошла акция "Свеча памяти"

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:57:10+03:00

Вениамин Кондратьев принял участие в возложении свечей в память о погибших в годы войны

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На площади Памяти Героев в Краснодаре прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти и скорби. В 4 часа утра памятные свечи к мемориалу Вечного огня принесли губернатор Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, прокурор региона Сергей Табельский, начальник ГУ Росгвардии по краю Евгений Меркушин, член Совета Федерации Владимир Бекетов, вице-губернаторы. Память погибших в годы войны почтили минутой молчания.

Традиционно в акции памяти участвуют тысячи людей. Однако, коронавирус внес свои коррективы, из-за действующего на территории режима повышенной готовности от привычного формата пришлось отказаться. Сегодня участники мероприятия только принесли зажженные свечи к мемориалу Вечного огня.

В своей речи Вениамин Кондратьев отметил, что 22 июня память каждого жителя края всегда будет возвращаться к трагическому утру 1941 года. Война унесла полмиллиона жизней кубанцев и жители никогда не забудут подвиг предков.

- Ничто в этом мире не отнимет, не сотрет у нас память об испытаниях, которые пережили наши деды и прадеды в те страшные годы. Гордость за героическое поколение нашей страны, за наших героев – живых и мертвых – будет с нами всегда, - заключил губернатор.

Глава регина также отметил, что зажигая свечи, Кубань вспоминает всех, не вернувшихся с фронта, расстрелянных, замученных в лагерях.

– Низкий поклон тем, кто дал нам право жить свободно на своей земле, кто ковал победу в тылу, восстанавливал нашу разрушенную Кубань. Мы - потомки - можем гордиться великой страной и народом-победителем, который принес мир ценой десятков миллионов жизней, – сказал Вениамин Кондратьев.

Патриотическая акция состоялась во всех городах и районах Краснодарского края. А в полдень по всей стране прошла минута молчания.