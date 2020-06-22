Британские визовые центры в России возобновили работу

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:27:30+03:00

Подать новые заявления на визу можно с 29 июня

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Визовые центры Великобритании в России поэтапно возобновляют свою работу и начинают выдачу паспортов. Об этом сообщили в британском посольстве в Москве.

Согласно информации диппредставительства, выдача паспортов начнется уже 22 июня, а записаться на подачу новых заявлений для выдачи визы можно с 29 июня.

В посольстве предупреждают, что для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, а также использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования.

Отмечается, что возобновление работы будет поэтапным для гарантии безопасности посетителей и с учётом эпидемиологической ситуации. В первую очередь будут обработаны заявления, рассмотрение которых было приостановлено из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии COVID-19. Однако возможны задержки в связи с поэтапным возобновлением работы», - говорится в заявлении диппредставительства.

Посольство напоминает, что для рассмотрения заявки на стандартную визу занимает 15 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU