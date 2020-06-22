2020-06-22T15:36:20+03:00
Общество

Как безопасно посещать кафе после пандемии, рассказал врач

Очень важно, чтобы само заведение было заинтересованно в соблюдении всех санитарных мер
Анастасия РЫШКОВА
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Очень важно, чтобы само заведение было заинтересованно в соблюдении всех санитарных мерОчень важно, чтобы само заведение было заинтересованно в соблюдении всех санитарных мерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По словам главного врача московской поликлиники № 109 Якова Сандакова, при посещении летних веранд, ресторанов и кафе необходимо обратить внимание на соблюдение социальной дистанции между столиками. Оно должно составлять около двух метров.

«Далее посмотрите, кто находится в кафе. Если там большинство людей без масок, то это не тот вариант, потому что руководство не следит за режимом. Лучше выбрать другое кафе», - рассказал специалист.

Соблюдать меры безопасности должны и сотрудники заведения. Маски и перчатки должны стать неотъемлемым элементом их формы. Специалист отметил и то, что на столах непременно должны стоять наборы для дезинфекции.

Врач напомнил о том, что медицинская маска – это вещь одноразовая. После посещения людного места использовать ее уже нельзя, сказал он телеканалу «Звезда».

Напомним, что на прошлой неделе власти Москвы приступили ко второму этапу снятия ограничений. Многие столичные кафе снова могут принимать посетителей. Также открылись музеи, зоопарки и стоматологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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