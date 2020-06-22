2020-06-22T16:24:50+03:00
Общество

Голикова рассказала, как долго придется носить маски и пользоваться антисептиками

Вице-премьер считает, что вирус «никуда не уходит», но возможно уже не такой активный
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Голикова рассказала, как долго придется носить маски и пользоваться антисептикамиГоликова рассказала, как долго придется носить маски и пользоваться антисептикамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россиянам придется соблюдать масочный режим, а также пользоваться антисептиками и в осенней период. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова и уточнила, что такие меры необходимы для предотвращения распространение коронавирусной инфекции, а также заражения сезонными простудными заболеваниями, в числе которых грипп и пневмонии.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», - сказала вице-премьер в интервью программе «Познер» на Первом канале в понедельник, 22 апреля.

Голикова отметила, что вирус «никуда не уходит», но «возможно, он не такой активный». Она также отметила, что на данный момент уже решили проблему недостатка средств индивидуальной защиты, которая была в самом начале эпидемии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по состоянию на понедельник, 22 июня, в России зарегистрировано 592 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 7 600 в минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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