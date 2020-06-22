Наводнение в Турции: погибли пять человек
Проливные дожди в провинции Бурса на северо-западе Турции привели к наводнению, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщили местные власти в понедельник, 22 июня.
Уточняется, что женщина-инвалид и четверо членов одной семьи, в том числе ребенок, погибли в результате схода селя в районе Кестель провинции Бурса.
На данный момент спасатели продолжают поиски одного человека, который пропал без вести. В поисковых работах принимают участие 257 человек, из которых 134 являются сотрудниками жандармерии. В район стихийного бедствия прибыл глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, который руководит работами по ликвидации последствий наводнения.
Наводнение принесло значительный ущерб инфраструктуре района, в результате селя повреждены автодороги.
ИСТОЧНИК KP.RU