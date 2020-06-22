Почему разблокировали Telegram, объяснило Минкомсвязи
В ведомстве уточгили, что пользоваться мессенджером в России не запрещали никогда
Почему разблокировали Telegram, объяснило МинкомсвязиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минкомсвязи сообщили, что решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества в борьбе с наркотиками и терроризмом.
Ведомство уточнило, что пользоваться мессенджером в России никогда не запрещали. Было принято только решение о его технической блокировке.
ИСТОЧНИК KP.RU