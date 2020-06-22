2020-06-22T16:01:42+03:00
Общество

Почему разблокировали Telegram, объяснило Минкомсвязи

В ведомстве уточгили, что пользоваться мессенджером в России не запрещали никогда
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Почему разблокировали Telegram, объяснило МинкомсвязиПочему разблокировали Telegram, объяснило МинкомсвязиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минкомсвязи сообщили, что решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества в борьбе с наркотиками и терроризмом.

Ведомство уточнило, что пользоваться мессенджером в России никогда не запрещали. Было принято только решение о его технической блокировке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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