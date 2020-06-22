Почему разблокировали Telegram, объяснило Минкомсвязи
В Минкомсвязи сообщили, что решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера по вопросам в борьбе с наркотиками и терроризмом.
«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram», - заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
Замглавы ведомство уточнило, что пользоваться мессенджером обычным пользователем в России никогда не запрещали. Было принято только решение о его технической блокировке.
Напомним, Telegram был заблокирован по решению Таганского суда Москвы 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей дешифровки данных пользователей. Снятия ограничение доступа было принято 18 июня. В тот день в Роскомнадзор сообщили, что ведомство готово сотрудничать и взаимодействовать со всеми компаниями страны, которые осуществляются свою деятельность в сети Интернет
ИСТОЧНИК KP.RU