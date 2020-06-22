Почему разблокировали Telegram, объяснило Минкомсвязи

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:13:32+03:00

В ведомстве уточгили, что пользоваться мессенджером в России не запрещали никогда

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В Минкомсвязи сообщили, что решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера по вопросам в борьбе с наркотиками и терроризмом.

«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram», - заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.

Замглавы ведомство уточнило, что пользоваться мессенджером обычным пользователем в России никогда не запрещали. Было принято только решение о его технической блокировке.

Напомним, Telegram был заблокирован по решению Таганского суда Москвы 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей дешифровки данных пользователей. Снятия ограничение доступа было принято 18 июня. В тот день в Роскомнадзор сообщили, что ведомство готово сотрудничать и взаимодействовать со всеми компаниями страны, которые осуществляются свою деятельность в сети Интернет

ИСТОЧНИК KP.RU