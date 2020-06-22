2020-06-22T15:56:04+03:00
Дом. Семья

Знаменитый уличный кот Боб умер, попав под машину

Рыжему пушистику, ставшему персонажем книг и фильма, было 14 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Британии скончался известный уличный кот БобВ Британии скончался известный уличный кот БобФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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6 дней назад в Британии умер знаменитый уличный кот Боб. Сегодня стало известно о том, что рыжего пушистика насмерть сбила машина. Об этом рассказал его хозяин Джеймс Боуэн, вдвоем с которым они прославились на весь мир.

- Я вынужден подтвердить, что Боб умер от травм, полученных после того, как его сбила машина возле нашего дома в прошлый понедельник днем. Я не могу описать то горе, которое испытываю. У Боба была вторая стадия болезни почек, но мы хорошо справлялись с его состоянием, и я думаю, что он прожил бы еще год или два, - такое трогательное послание оставил Джеймс в своем Facebbok.

История бродячего музыканта и рыжего уличного кота известна всему миру. Все началось с того, что, будучи молодым Боуэн остался совсем без жилья и денег. Отсутствие каких-либо перспектив подтолкнуло его к наркотикам.

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Кот Боб и Джеймс Боуэн
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Для того, чтобы заработать хоть немного денег на еду, Боуэн взял в руки любимую гитару и отправился покорять лондонские улицы своей музыкой. Правда, желаемого дохода уличные концерты не приносили. Дела шли только хуже до тех пор, пока в 2007 году музыкант не встретил рыжего кота Боба.

У бездомного животного была травма на лапе. Боуэн потратил все свои деньги на лечение нового питомца. После этого они были неразлучны, вместе выступали и давали концерты на улицах города. Люди стали съезжаться, чтобы посмотреть на эту странную, но такую очаровательную парочку.

В скором времени дела пошли на лад. Джеймс смог арендовать квартиру. Именно тогда он решил переквалифицироваться в писателя. С тех самых пор он издал 6 книг о своей жизни с Бобом. Кот обрел огромную популярность уже с первой книги под названием "Уличный кот по имени Боб". А в 2016 году вышел одноименный фильм, в котором кот "играл" сам себя, а роль Джеймса досталась актеру Люку Тредэвэю. Сам Джеймс Боуэн тем не менее появлялся на экране.

streetcatnamedbobstreetcatnamedbob
Кот Боб
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streetcatnamedbobstreetcatnamedbob
Кот Боб и Джеймс Боуэн
18988 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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