Вторая волна коронавируса началась в Южной Корее
В Республики Корея началась вторая волна коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Гён.
"Изначально мы предполагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Наши прогнозы оказались ошибочными", - сказала специалист.
Чон Ын Гён отметила, что вторая волна заражения COVID-19 началась в Сеуле в мае этого года, что вызвало быстрое распространение по всей территории.
Мэр южнокорейской столицы в свою очередь заверил, что если число новых случаев заражения превысит 30 в день и власти столкнутся с нехваткой койко-мест в больницах, то придется ужесточить меры ограничений для граждан, сообщает агенство Yonhap.
За все время пандемии, в Южной Корее зафиксировано 12 438 случаев инфицирования COVID-19. Из них более 10 000 тыс вылечились, а количество летальных исходов составило 280 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»