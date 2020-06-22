2020-06-22T16:09:58+03:00
В мире

Вторая волна коронавируса началась в Южной Корее

Врачи подтвердили, что количество заразившихся в республике увеличилось в несколько раз
Анастасия РЫШКОВА
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За все время пандемии, в Южной Корее зафиксировано 12 438 случаев инфицирования COVID-19За все время пандемии, в Южной Корее зафиксировано 12 438 случаев инфицирования COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Республики Корея началась вторая волна коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Гён.

"Изначально мы предполагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Наши прогнозы оказались ошибочными", - сказала специалист.

Чон Ын Гён отметила, что вторая волна заражения COVID-19 началась в Сеуле в мае этого года, что вызвало быстрое распространение по всей территории.

Мэр южнокорейской столицы в свою очередь заверил, что если число новых случаев заражения превысит 30 в день и власти столкнутся с нехваткой койко-мест в больницах, то придется ужесточить меры ограничений для граждан, сообщает агенство Yonhap.

За все время пандемии, в Южной Корее зафиксировано 12 438 случаев инфицирования COVID-19. Из них более 10 000 тыс вылечились, а количество летальных исходов составило 280 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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