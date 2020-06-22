2020-06-22T15:57:25+03:00
Общество

«Сломался самолет»: президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москву

Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной состоится 24 июня
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Посольство Хорватии сообщило, что хорватский президент Зоран Миланович не приедет на Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня. В диппредставительстве уточнили, что у главы государства сломался самолет.

«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», - передают РИА Новости сообщение посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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