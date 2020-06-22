Татьяна Голикова назвала основную национальную цель

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:36:28+03:00

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Основной национальной целью для России должно стать снижение бедности в два раза к 2024 году. Такое заявление сделала Татьяна Голикова и отметила, что этих показателей можно достичь

«Сейчас это наша основная цель – снижение бедности в два раза к 2024 году. Все-таки мы рассчитываем, что снижение [уровня бедности] в два раза достичь можно», - рассказала вице-премьер в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату по России в 47 тыс. рублей «с небольшим» и заявила, что минимальный размер оплаты труда в России остается недостаточным и заявила, что правительство будет «дальше двигаться по увеличению МРОТ».

Вице-премьер сообщила, в России разработана стратегия по сокращению числа бедных и предложила посмотреть «аккуратно» посмотреть на те решения, которые принимаются в правительстве. По ее словам, так можно увидеть, что все эти решения направлены в основном на самую уязвленную группу – это семьи с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU