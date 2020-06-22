Взрослых будут первыми вакцинировать от коронавируса, считает вирусолог

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:45:28+03:00

Ранее стало известно о том, что испытания российской вакцины от COVID-19 завершатся в августе

Изменить размер текста: A A

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что первыми вакцинировать от коронавируса будут взрослых, а уже потом детей.

- Чтобы посмотреть эффективность вакцины на детях в рамках клинических испытаний, сначала проводят клинические испытания на взрослых, на разных возрастных категориях. И только после этого разрешают клинические испытания на детях. Тут все-таки такой поэтапный, сложный процесс. Я думаю, что эта конкретная вакцина, она все-таки будет рекомендована сначала для взрослых, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее начальник института Минобороны Сергей Борисевич в интервью kp.ru рассказал, какой будет российская вакцина от коронавируса. По его словам, новая вакцина будет вводиться внутримышечно и действовать довольно долго - до одного года.

Борисевич добавил, что испытания российской вакцины могут завершиться уже в августе. При этом, вне пандемии разработка подобной вакцины занимает 3-4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU