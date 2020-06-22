2020-06-22T16:45:55+03:00
Происшествия

Стало известно, сколько алкоголя выпил Михаил Ефремов перед аварией

Адвокат рассказал, что артист пил в тот день со своими друзьями
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Раскрыты вид и количество выпитого Ефремовым перед аварией алкоголяРаскрыты вид и количество выпитого Ефремовым перед аварией алкоголя
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Перед тем, как сесть за руль и попасть в ДТП, в тот злополучный вечер Михаил Ефремов выпил порядка 300 граммов водки. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

Защитник отметил, что сначала его подопечный пил водку с друзьями, а затем отправился в бар. Но в учреждении ему отказали в обслуживании.

«Михаил до поездки пил с друзьями водку. Выпил более 300 граммов. Потом пошёл в бар, чтобы выпить ещё. Но ему там отказали в этом. Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что ему, как постоянному клиенту, сделают исключение», - цитирует слова адвоката сайт mk.ru.

Добавим, что ранее похожую информацию сайту kp.ru озвучил президент Независимой Наркологической Гильдии Руслан Исаев. Он отметил, что в крови артиста после аварии обнаружили около 2,1 промилле алкоголя. По словам эксперта, это очень большая доза, которая может быть равна примерно бутылке водки.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Автомобиль под управлением пьяного артиста вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель транспортного средства Сергей Захаров погиб. На Ефремова завели уголовное дело. Теперь ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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