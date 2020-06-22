Сколько потерял международный туризм во время коронавируса, подсчитали в ООН

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:14:33+03:00

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С начала года из-за пандемии коронавируса доходы от туризма в мире сократились на $195 млрд.

По подсчетам ООН в январе-апреле число туристов, которые путешествуют в другие страны, сократилось на 97%. Это значит, что, начиная с января, показатель упал на 44%. Именно это привело к колоссальным потерям на сумму $195 млрд.

Организация также предположила, что в 2020 году число туристов, путешествующих в другие страны, может сократиться до 1,1 млрд. человек, а значит потери составят около $1,2 трлн., говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН, сообщает ТАСС.

По данным специалистов в области туризма, в 2019 году число путешествующих по миру людей достигло отметки в 1,5 млрд. Этот показатель на 4% превышал уровень 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU