Эксперт объяснил увеличение богатства россиян

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:02:18+03:00

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Согласно свежему исследованию The Boston Consulting Group, за последние 20 лет совокупное богатство россиян выросло на 16 процентов. Если переводить в рубли, то оно оценивается в 99 трлн рублей. В среднем выходит по 685 тысяч рублей на человека. Однако стоит отметить, что вместе с ростом капитала росла и разница между доходами богатых и бедных.

- Наиболее богатая часть нашего общества как раз увеличила свое состояние в большей степени. Даже обеспеченные люди, у которых состояние свыше 100 млн. долларов продвинулись гораздо больше, чем, условно, те, у кого от 250 тыс. до 1 миллиона долларов. То есть даже среди богатых мы видим перераспределение, что уж говорить относительно всех сегментов нашего общества, - рассказал доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что большинство россиян в принципе не имеют сбережений. Но стоит отметить, что многие из них получают довольно таки хорошую зарплату, то есть люди сами решают не откладывать и, как следствие, не иметь никаких сбережений.

- Тут сказывается некоторая безответственность людей. Просто такая модель поведения, - добавил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU