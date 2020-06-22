22 Июнь 2020 2020-06-22T18:03:03+03:00

Защита по делу о Boeing MH17 высказалась за включение России в следственную группу Фото: REUTERS

Адвокат указала на отсутствие юридических препятствий для того, чтобы Москва стала членом ССГ

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На судебных слушаниях голландский адвокат Сабине тен Дуссхате сообщил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для включения России в Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию дела об авиакатастрофе Boeing компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Украины в 2014 году.

«В отличие от группы по расследованию, которую вел Совет по безопасности Нидерландов (DSB), Россия не была членом Совместной следственной группы (ССГ). При этом Украина была. Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была членом ССГ», - сказала адвокат, а также указала на то, что Россия подписала конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года.

Сабине тен Дуссхате, представляющая в гаагском суде интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, отметила, что в июне 2015 года прокуратура Нидерландов отклонила запрос Москвы о присоединении к Совместной следственной группе.

«Я считаю это момент важным, если мы считаем себя открытыми к тому, чтобы дать возможность другим сторонам высказать свою точку зрения», - подчеркнула адвокат

Напомним, Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в июле 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все, кто находился на борту – 298 человек. В середине февраля выяснилось, что голландская разведка все время расследования знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Накануне в Нидерландах прокурор Тейс Бергер заявил, что Киев не предоставил данные с радаров в день крушения лайнера

ИСТОЧНИК KP.RU